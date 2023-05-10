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استشاري نفسي: جرب فائدة هذا الاستثمار ولو بريال واحد

استشاري نفسي: جرب فائدة هذا الاستثمار ولو بريال واحد

استشاري نفسي: جرب فائدة هذا الاستثمار ولو بريال واحد
١٢:٤٩:٢٨ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الأكاديمي د. عاصم العقيل طبيب نفسي واستشاري متخصص بالقلق والاكتئاب، الشباب باستثمار المال والوقت في تلقي العلم النافع المفيد.

العلم النافع المفيد

وقال العقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا تبخل ولو بريال واحد على نفسك في سبيل أن تستثمر فيها من تعليم وتدريب وشهادات وخبرات وحتى سفر لمكان بعيد”.

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استشاري نفسي: تربية الأبناء لا نأخذها من مشاهير التواصل الاجتماعي

وأضاف د. عاصم العقيل “مالك هنا تضعه في المكان الصحيح، وسيعود عليك أضعاف ما أنفقته بإذن الله إذا واصلت مشوارك واخترت العلم النافع الذي تكون متمكناً به”.

الأبناء ومشاهير التواصل

وفي وقت سابق، نصح د. نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أنه لا يمكن أن نعتمد على تربية الأبناء على مشاهير التواصل الاجتماعي.

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وقال الرحيلي “الرسول ﷺ يقول : (مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع).

توجيه وهدي نبوي كريم

وأضاف الرحيلي “هذا توجيه وهدي نبوي في تربية الأبناء في عمر صغير وتدرج في تقويم السلوك، مؤكدا أن تربية الأبناء لا نأخذها ممن يسمون بمشاهير التواصل الإجتماعي”.

وتابع د. نادر الرحيلي “البيت المستقر الهادئ هو من تصان فيه حقوق الدين ومبادئ المجتمع المؤمن، مشدداً على أن حرية الأبناء لها حدود وتهذب بالقيم و المبادئ”.

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استشاري نفسي الإنفاق على التعلم التعلم العلم المفيد العلم النافع

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