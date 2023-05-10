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الخميس 21 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

الخميس 21 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

الخميس 21 شوال.. 8 ساعات تفصل بين أذاني الظهر والعشاء بالمدينة المنورة
١٢:٥٢:٥٦ ص، الخميس، ٢١ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 21 شوال 1444 هجرية، الموافق 11 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:16 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:45 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 21 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس 21 شوال

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:21

المدينة – 4:14

الرياض – 3:46

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:44

الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:51

المدينة – 6:56

الرياض – 6:28

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:21

المدينة – 8:26

الرياض – 7:58

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الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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