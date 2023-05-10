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تنبيه عاجل على 5 محافظات بالرياض يستمر حتى مساء الخميس

تنبيه عاجل على 5 محافظات بالرياض يستمر حتى مساء الخميس

تنبيه عاجل على 5 محافظات بالرياض يستمر حتى مساء الخميس
١١:٥٢:١٥ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم الأربعاء، من رياح نشطة وأتربةٍ مثارة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وذلك على عددٍ من محافظات منطقة الرياض تشمل الدوادمي، والزلفي، والغاط، والمجمعة وشقراء.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى مساء الخميس.

وقبل ذلك ، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على عدد من مناطق المملكة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان

وأوضح أنه يتوقع تساقط أمطار على جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبين أن الحالة على محافظات “أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد”، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران

ونبّه المركز، من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على مدينة نجران.

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وأضاف أن الحالة المطرية على محافظات “بدر الجنوب وخباش وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

كما حذر المركز من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وسيول, تساقط البرد.

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ونوه إىل أن الحالة على محافظات “العقيق, والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد”، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أمطار غزيرة على منطقة عسير

وأصدر المركز تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

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وتشمل الحالة تساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على”أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة،

وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”، تستمر حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

أمطار رعدية وسيول وبرد على عسير ومكة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على عدد من المناطق.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم تنبيه الارصاد منطقة الرياض

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