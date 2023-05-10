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اليابان.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة طوكيو الكبرى

اليابان.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة طوكيو الكبرى

اليابان.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب منطقة طوكيو الكبرى
١١:٣٦:٣٩ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات مقياس ريختر مقاطعة تشيبا وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.

زلزال اليابان:

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال. وتقع تشيبا ضمن ما تعرف بطوكيو الكبرى.

وصُنف الزلزال على أنه “قوي من الدرجة الخامسة” على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا.

وقبل أيام ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة «نوتو» بمحافظة «إيشيكاوا» اليابانية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقالت السلطات اليابانية حينها إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال.

ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

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الكلمات الدلالية:
اليابان درجات ريختر زلزال منطقة طوكيو الكبرى

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