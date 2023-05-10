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خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لملك المغرب

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لملك المغرب

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لملك المغرب
١١:٢٩:٥٤ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

دعوة للمشاركة في القمة

وقد تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

قام بتسليم الرسالة، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، خلال استقباله من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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الكلمات الدلالية:
القمة العربية جامعة الدول العربية خادم الحرمين ملك المغرب

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