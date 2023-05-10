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المملكة تؤكد تضامنها مع تونس جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة
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المملكة تؤكد تضامنها مع تونس جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة

المملكة تؤكد تضامنها مع تونس جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة

المملكة تؤكد تضامنها مع تونس جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة
١١:٢٦:١٠ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع تونس وشعبها الشقيق جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة.

تضامن المملكة مع تونس:

وقدمت المملكة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت إدانة المملكة للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها.

هجوم جربة:

وأمس الثلاثاء نفذّ أحد رجال الأمن هجوما  بجزيرة جربة شرق البلاد، أسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 3 رجال شرطة واثنين من الزوّار، أحدهما فرنسي الجنسية.

وفي أول تعليق على ذلك، قال رئيس تونس قيس سعيّد في كلمة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، مساء الأربعاء، إن “هذه العملية الإجرامية التي جدّت في جزيرة جربة غايتها زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة و زعزعة استقرارها”.

وتعهدّ سعيّد بحفظ أمن واستقرار التونسيين والأجانب، مشدّدا على أن “الدولة قوية بمؤسساتها وبقواتها العسكرية والأمنية ولن يقدر عليها أي أحد، وأن تونس أرض التسامح والتعايش السلمي”.

الكلمات الدلالية:
المملكة الهجوم الغادر تضامنها تونس جزيرة جربة

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