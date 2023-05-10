أرقام مخيفة.. 29 % من طلاب المدارس بدولة خليجية ” مدخنون”

تواصل- فريق التحرير:

ارتفعت نسب التدخين بين طلبة المدارس في الكويت ، حيث وصلت إلى 29 %، بحسب الدراسات الأخيرة.

فيما تبلغ نسبة تدخين السجائر والشيشة بين طلبة الجامعة 46 %، ما دعا عدد من الخبراء للتحذير من خطورة هذه النسب.

التدخين بين طلاب الكويت:

وأوضح الخبراء خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان أن نحو 16.3% من حالات الإصابة بالسرطان مرتبطة بتدخين السجائر والشيشة.

كما أن أكثر السرطانات ارتباطاً بالتدخين هو:

-سرطان الرئة.

– يليه سرطان المثانة.

– سرطانا القولون والمستقيم.

وذكروا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين أن انتشار التدخين في الكويت يشكّل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، ويعيق بشكل لافت عملية التنمية الصحية.

بينما أوضحت دراسة أمريكية أن الذين مارسوا التدخين في حياتهم في الكويت تصل نسبتهم إلى 49.9 % للرجال و4.4 % للنساء.

بينما يبلغ عدد المدخنين المستمرين بالتدخين في الكويت 39.2 % للرجال و3.3 % للنساء.

وقد كشفت دراسة حول علاقة التدخين بالسرطان أُجريت في دول مجلس التعاون ومنها الكويت ارتفاع معدلات السرطان بين المدخنين.

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