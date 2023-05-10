الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لترطيب الجسم في فصل الصيف؟

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ينصح خبراء التغذية بتناول المشروبات الساخنة في فصل الصيف لأنها تساعد على توازن حرارة الجسم، وتعمل كمرطبات تقلل من حرارة الجسم الكلية.

ويوضح الخبراء، أن المشروب الساخن عندما يدخل إلى الجسم، يحفز الدماغ لتصدر أوامر بإنتاج المزيد من العرق. ويقلل إنتاج العرق من درجة الحرارة الكلية، ويساعد في التعامل مع الطقس الحار.

أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟

ويحتوي كل من الشاي والقهوة على مزايا خاصة، فالقهوة تساعد على تنبيه وتنشيط الجسم إلى جانب فوائدها الصحية المعروفة كمضاد للالتهابات، ويمكن تناول القهوة المثلجة للحصول على الكافيين مع ترطيب الجسم أثناء الطقس الحار، وفق موقع “زووم”.

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أهمية الشاي الساخن

وبالنسبة للشاي الساخن فيساعد الجسم أكثر على تبريد نفسه، كما أنه يريح الجسم من خلال تقليل العطش، وتقليل اضطرابات الهضم، إلى جانب توفيره جرعة من الكافيين.

ولأن الشاي الأخضر مفيد لعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، يمكن اعتباره المشروب الأفضل للصيف، سواء كان ساخناً أو بارداً.

أيضا توجد أدلة على أن الشاي البارد أفضل من خيارات القهوة الباردة المتوفرة، والتي تحتوي على سكر وحليب أكثر.

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