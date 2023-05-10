الكويت تحظر على القادمين من 3 دول عربية حمل مواد غذائية

تواصل- فريق التحرير:

ذكرت صحف كويتية أن الإدارة العامة للجمارك شددت على منع دخول أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو مصنعة منزليا مصحوبة مع القادمين إلى الكويت.

القادمين إلى الكويت:

وفي التفاصيل فقد حددت الإدارة العامة للجمارك أن المنع يشمل القادمين من العراق وسورية ولبنان.

وكان مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سامي محمد الكندري، قد أصدر تعليمات جمركية، بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع الاستيراد الشخصي للمواد الغذائية من بعض الدول المجاورة.

وجاءت التعليمات استنادا الى توصيات لجنة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي أوصت بمنع الاستيراد الشخصي للمواد الغذائية من الدول التي تم رصد انتشار بعض الأمراض بها وهي العراق وسورية ولبنان.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد أوصت الجمارك بما يلي:

1-الاستمرار في منع دخول أي مواد غذائية مجهولة المصدر.

2- منع المواد الغذائية المصنعة منزليا.

2- يسمح فقط بدخول المنتجات الغذائية شريطة أن تكون مغلفة بتغليف المنشأة الغذائية المنتجة لها.

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