غرفة محافظة المجمعة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت غرفة محافظة المجمعة عن توفر وظائف شاغرة ( لاتشترط خبرة سابقة ) من حملة الثانوية فأعلى وذلك للعمل بالقطاع الخاص.

المسميات الوظيفية:

– مسوق

– مصمم

– كاشير

– صانع قهوة (باريستا)

– موظف إنتاج

– علاقات عامة

– مشرف فرع

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

طريقة التقديم:

متاح التقديم اليوم الأربعاء 1444/10/20 هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/10/29 هـ

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