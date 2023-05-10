غرفة محافظة المجمعة تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة محافظة المجمعة عن توفر وظائف شاغرة ( لاتشترط خبرة سابقة ) من حملة الثانوية فأعلى وذلك للعمل بالقطاع الخاص.
المسميات الوظيفية:
– مسوق
– مصمم
– كاشير
– صانع قهوة (باريستا)
– موظف إنتاج
– علاقات عامة
– مشرف فرع
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المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
طريقة التقديم:
متاح التقديم اليوم الأربعاء 1444/10/20 هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الجمعة 1444/10/29 هـ
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