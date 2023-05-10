خطوات تخصيص السيرة الذاتية في “توكلنا”

تواصل- فريق التحرير:

تتيح خدمة سيرتي تخصيص بياناتك التعليمية والمهنية الظاهرة في وثيقة السيرة الذاتية عبر تطبيق توكلنا خدمات.

خطوات تخصيص السيرة الذاتية:

1-من قائمة الخدمات المهنية اختر خدمة “سيرتي”.

2- اختر إحدى بياناتك لتخصيصها.

3- ستظهر البيانات الخاصة بالمستخدم.

4- حدد حالة إظهار- إخفاء الحقول حسب التفضيل واختيار التعديل.

5- اضغط على “نعم” لتأكيد إجراء التعديل.

6- تم حفظ التعديل بنجاح.

خاصية جديدة في توكلنا:

وفي أبريل الماضي أعلن تطبيق “توكلنا” عن إضافة خاصية جديدة لإبلاغ المعتمر في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وقال التطبيق إنه يمكن للمعتمر الاستفادة من خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين”، من خلال عدد من الخطوات، والتي تبدأ بالدخول على قائمة الخدمات ثم بوابة المناسك، واختيار إصدار تصريح جديد.

4 خطوات:

وأشار إلى أن الخطوات تشمل ما يلي:

1- اختيار نوع التصريح.

2- الضغط على (استمرار).

3- تحديد المستفيد.

4- إضافة مرافق إن وُجد وذلك عبر قائمة المستفيدين مع إظهار التصاريح وسبب عدم الأهلية.

وأضاف أنه يمكن للمستخدم استعراض مواعيد التصاريح عبر التطبيق، حيث يمكنه تفعيل الخاصية حتى يتم إشعاره عند توفر حجوزات في حالة عدم توفرها.

اقرأ أيضا

تفاصيل الفرص التطوعية في بوابة التطوع عبر تطبيق توكلنا