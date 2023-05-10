اسم النبي ﷺ يتصدر الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة بألمانيا

تواصل- فريق التحرير:

تصدر اسم النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في العاصمة الألمانية برلين لعام 2022.

اسم النبي في ألمانيا:

وكانت جمعية اللغة الألمانية أعلنت أن اسم “محمد” صلى الله عليه وسلم سَبَق أسماءً تربعت مدة طويلة على القائمة مثل “نوح” و”آدم”.

وأكدت الجمعية أن اسم نوح ما زال يتصدر الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة على مستوى ألمانيا كلها.

وذكرت مجلة “دي تسايت” الألمانية، أن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء البلاد.

وتصدر اسم “محمد” بشكل عام المرتبة 20 في أنحاء ألمانيا كافة، حيث مُنح الاسم 2758 مرة لمواليد العام الماضي .

وأضافت المجلة أن اسم “محمد” لم يكن هو اسم الطفل الأكثر شيوعًا في برلين عام 2018، بيد أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلًا في برلين.

وقد احتلّ عام 2021، اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.

كما ظهرت أسماء عربية أخرى ضمن الأسماء الأكثر شعبية للعام 2022، مثل مالك وعلي وللفتيات عليا وزينب.

بينما احتلت الأسماء المشتركة لدى الألمان والعرب -مثل هنا ولندا ولينا- مراكز متقدمة.

اقرأ أيضا

اقتداءً بسنة النبي ﷺ.. تعرف على أحكام وآداب صلاة العيد