مع حلول الصيف.. كيف تحافظ على درجة حرارة سيارتك وتزيد من عمرها الافتراضي

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مع حلول فصل الصيف، ترتفع درجات الحرارة لمستويات قياسية في العديد من الدول العربية ودول الخليج.

وقد تتجاوز درجات الحرارة في بعض الأوقات في فصل الصيف الخمسين درجة مئوية، الأمر الذي يتطلب الحرص الشديد للحفاظ على المركبات والسيارات من ارتفاع درجة حرارة الأجواء.

وينصح الخبراء ببعض السلوكيات والأشياء التي تساعد في الحفاظ على السيارة في فصل الصيف، وتزيد من عمرها الافتراضي، فضلا عن تفادي الأعطال التي قد تتسبب في إرباك قائد المركبة وضياع الوقت والجهد والمال في آن واحد.

ارتفاع درجات الحرارة صيفاً

ومن المعروف أن طقس المنطقة العربية ومنطقة الخليج خاصة من المناطق التي تشهد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في فصل الصيف.

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وأحيانا قد تصل درجات الحرارة الـ 50 مئوية في بعض المدن في المملكة والكويت والجزائر والعراق.

ويؤكد خبراء السيارات أن ارتفاع الحرارة يؤثر بالضرر على العمر الافتراضي للمركبة، خاصة في حالة القيادة في ساعات ذروة ارتفاع حرارة الأجواء.

الحفاظ على درجة حرارة السيارة:

ومن أهم النصائح للحافظ على درجة حرارة السيارة في فصل الصيف ما يلي:

1- تجنب القيادة في ساعات ذروة ارتفاع الحرارة من الثانية عشرة ظهرا إلى الثالثة عصرا إلا في حالات الضرورة

2- الحرص الشديد على تغيير زيوت المحرك الموصى بها وفي المواعيد المحددة، خاصة أن تغير خواص زيوت المحرك تتسبب في ارتفاع حرارة المحرك وتآكل الأجزاء الداخلية.

3- الحرص على مراقبة مياه الرادياتير أو ماء التبريد الخاص بالسيارة وعدم نقصانه لاسيما في حالة القيادة لمسافات طويلة.

4- الحرص على تغيير الفلاتر في المواعيد الموصى بها.

5- الحرص على ركن أو وضع السيارة في الظل أثناء سطوع الشمس وفي حالة عدم توفر الظل يمكن تركيب مظلات لحماية السيارة أو شراء غطاء واقي من الشمس يغطي السيارة بالكامل وحتى الإطارات.

القطع الأصلية للسيارة

6- في حالة عمل الصيانة الدورية أو الحاجة لقطع الغيار، يجب الحرص على شراء القطع الأصلية وتجنب شراء قطع التقليد، لأن توفير بعض النقود في هذه الحالة قد يتسبب في ضرر أكبر مع الوقت، خاصة أن القطع الأصلية معروفة بطول عمرها الافتراضي وموائمتها مع قطع السيارة.

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7- تفادي غسل السيارة في درجات الحرارة العالية لأن ذلك يؤثر على جودة طلاء السيارة.

8- بالنسبة للبنزين أو الوقود، يجب الحرص على اختيار نوع الوقود الموصى به من الشركة المصنعة، خاصة أن نوع الوقود المناسب يساعد في كفاءة عملية الاحتراق داخل المحرك على الوجه الأمثل وبالتالي زيادة عمره الافتراضي.

9- أثناء القيادة يجب الحرص على مراقبة عدادات المركبة، والتوقف فوراً على جانب الطريق بأمان مع إضاءة إشارات الانتظار، وذلك في حالة إضاءة لمبة حرارة المحرك، لأن المجازفة والاستمرار في القيادة في هذه الحالة قد يتسبب في تلك المحرك تماماً.

كيف تحافظ على طلاء السيارة

طلاء السيارات والمركبات من أكثر الأشياء الجمالية في السيارة، والتي يجب الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

ويمكن الحفاظ على طلاء السيارة بنفس رونق المصنع من خلال بعض النصائح كالتالي:

– تجنب وضع السيارة في الشمس لفترات طويلة

– تجنب وضع السيارة في الأماكن التي يكثر بها الحيوانات الضالة كالكلاب مثلا والتي قد تسبب في تلف الطلاء

– عدم غسل السيارة في درجات الحرارة العالية صيفا

– تجنب وضع السيارة في العراء في حالة الأمطار الغزيرة وتساقط البرد.

– بين الفترة والأخرى يمكن استخدام ملمع سيارات موصى لإعطاء اللمعة اللازمة للطلاء وإعادة رونق الطلاء كما كان.

– تجنب ركن السيارة في الأماكن الضيقة حتى لا تتعرض للخدوش وتقشير الطلاء بدون قصد منك أو من الآخرين.