التسوية الودية تنهي دعوى جماعية لـ 254 عاملاً في الرياض

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أعلن الفريق الميداني لإدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الفترة الماضية إنهاء دعوى جماعية بالصلح لـ 254 عاملاً من جنسيات مختلفة.

إنهاء دعوة جماعية للعمال

وأوضحت إدارة التسوية الودية بالرياض، أن عملية الصلح تضمنت إنهاء العلاقة العمّالية مع احدى الشركات وصرف حقوقهم المالية المستحقة.

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وأضافت أن عملية الصلح تمت بعد التوصل إلى حل مرضٍ من خلال مجموعة من جلسات التسوية الودية بين أطراف النزاع.

منازعات عقود العمل

واشار فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وبدل الاجازات، وكذلك المنازعات على كل مايتعلق بالعمل وبنود العقود المبرمة بين الشركات والعمالة.

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