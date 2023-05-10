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القوات البحرية تدشّن الزورقين الثاني والثالث من مشروع ” الزوارق الدورية المتوسطة السريعة ” بالأسطول الغربي
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القوات البحرية تدشّن الزورقين الثاني والثالث من مشروع ” الزوارق الدورية المتوسطة السريعة ” بالأسطول الغربي

القوات البحرية تدشّن الزورقين الثاني والثالث من مشروع ” الزوارق الدورية المتوسطة السريعة ” بالأسطول الغربي

القوات البحرية تدشّن الزورقين الثاني والثالث من مشروع ” الزوارق الدورية المتوسطة السريعة ” بالأسطول الغربي
٠٩:٢٨:١٠ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

دشَّنت القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي، اليوم، الزورقين الثاني والثالث من مشروع ” الزوارق الدورية المتوسطة السريعة ” طراز كواش الفرنسية.

القوات البحرية:

ورفع نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد الغريبي، العلم على الزورقين نيابة عن معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، إيذانًا بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول، وذلك بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحي عسيري، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة “شانتيه نافال كواش” كريستوف كلونكر، ومدير شركة إل آي جي نكس تشول سو.

زوارق كواش:

وتمتاز زوارق كواش بتصميمها الفريد والمتطور،ومحركاتها ذات السرعة العالية التي أكسبتها مرونة وخفة بالمناورات البحرية.
وتشتمل على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية،مثل: أجهزة المتابعة والاستشعار البصرية والحرارية، وتبادل المعلومات والملاحة البحرية التي تمكنها من تنفيذ مهام البحث والرصد والمتابعة عبر نظام إلكتروني عالي الذكاء، كما تشتمل على منظومة مدفعية تغطي 360 درجة، ومنظومة حديثة ومتطورة لصواريخ عالية الدقة في الاستهداف والإصابة.

وتستخدم هذه الزوارق في تنفيذ المهام المختلفة، منها :

1-التدخل السريع.

2- الحفاظ على الأمن البحري.

3- حماية المنشآت البحرية.

وأوضح نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد الغريبي،أن الزوارق التي دُشِّنَت اليوم،تعد إضافة نوعية لقدرات القوات البحرية، حيث ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.
ونوَّه الغريبي بالحرص الدائم والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لتطوير القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية.

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الكلمات الدلالية:
الأسطول الغربي الثاني والثالث الزوارق الدورية الزورقين القوات البحرية

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