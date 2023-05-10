بعد محاولته حرق نسخة من القرآن..متطرف يشعل النار في مسجد بألمانيا

تواصل- وكالات:

تعرض مسجد الفاتح التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في مدينة درسدن الألمانية الأربعاء، لمحاولة لإضرام النار فيه.

من أصل إيراني

وحسب وكالة الأناضول، فإن الشرطة الألمانية ضبطت شخصا من أصل إيراني (34 عاما) دخل المسجد وحاول إضرام النار في رف بالمكتبة الدينية بعد سكب مادة قابلة للاشتعال.

وذكر أن الشرطة سبق وأن اعتقلت الشخص نفسه خلال محاولته حرق نسخة من القرآن الكريم في المسجد ذاته.

وأشار إلى حدوث أضرار طفيفة في الحادثة دون وقوع أي إصابات، فيما يواصل مكتب المدعي العام التحقيق في الحادث.

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إضران النار في مسجد بأمريكا

ومؤخرًا، قالت السلطات الأمريكية، إن رجلاً أدين بجريمة كراهية تتعلق بإضرام النيران في مسجد في تكساس، حكم عليه بالسجن لما يقرب من 25 عاماً، وأضافت أن المتهم تصرف بدافع الكراهية والحقد.

وأضرم مارك بيريس النيران في المركز الإسلامي في فيكتوريا، نحو 200 كيلومتر جنوب غربي هيوستن، في 2017.

واعتبرت منظمات حقوقية إسلامية الجريمة، جزءاً من موجة متنامية من التعصب ضد المسلمين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الرجل أدين في يوليو بجريمة كراهية بإحراق المركز الإسلامي في فيكتوريا في 28 يناير 2017، كما أدين باستخدام النيران لارتكاب جناية اتحادية، وحيازة جهاز تدمير غير مسموح به، في واقعة منفصلة لكن لها صلة بالحادث.

وأعيد بناء المسجد بعد فيض من التبرعات لإعادته إلى ما كان عليه. وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنه عندما علم بيريس بأن الجالية المسلمة في فيكتوريا جمعت أموالاً لإعادة بناء المسجد، أبلغ أحد الشهود بأنه سيحرقه مجدداً إذا أعيد بناؤه.