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أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مُرتكب الفاحشة بالمدينة ومشروعك بـ 10 آلاف ريال

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مُرتكب الفاحشة بالمدينة ومشروعك بـ 10 آلاف ريال

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مُرتكب الفاحشة بالمدينة ومشروعك بـ 10 آلاف ريال
١٠:٣١:٠٣ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

الجوازات توضح مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، تساؤل أحد المغردين بشأن مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة.. المزيد هنا

تحذير من التعليم” للمعلمين عند استخدام منصة مدرستي

حظرت وزارة التعليم، استخدام أي أداة أو برنامج للتدخل، أو محاولة التدخل في تشغيل منصة “مدرستي”، أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة.. المزيد هنا

احتجاجات عنيفة.. إسلام آباد تطلب من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن

طلبت الحكومة الباكستانية من الجيش التدخل لحفظ الأمن، بعد احتجاجات عنيفة وحملة اعتقالات لأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان.. المزيد هنا

“إذا كنت تمتلك 10 آلاف ريال أو أقل”.. بهذه الخطوات يمكنك البدء في مشروع المستقبل وجني الأرباح

الكثير من الأشخاص يبحثون عن أفكار مناسبة للبدء في مشاريعهم ويعيقهم كذلك المبلغ المطلوب في البداية أو ما يعرف بـ “رأس المال”.. المزيد هنا

ارتكب هذه الفاحشة.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة المدينة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:.. المزيد هنا

بيان مهم من “التجارة” حول رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة بـ”البطاقة الائتمانية”

أكدت وزارة التجارة، أن المحلات التجارية لا يحق لها رفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة عن طريق “البطاقة الائتمانية”.. المزيد هنا

مجددًا.. اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع شمالي الخرطوم

تجددت، صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري.. المزيد هنا

تحذير من التعليم” للمعلمين عند استخدام منصة مدرستي

حظرت وزارة التعليم، استخدام أي أداة أو برنامج للتدخل، أو محاولة التدخل في تشغيل منصة “مدرستي”، أو أي نشاط يتم القيام به على المنصة.. المزيد هنا

توضيح مهم لـ “الموارد البشرية” بشأن طريقة تقديم اعتراض الضمان المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، عن طريقة تقديم شكوى مالية الضمان المطور.. المزيد هنا

عقارات الدولة: إلزام المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام

أكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام.. المزيد هنا

حقيقة إزالة حي “أم الحمام” في الرياض

قالت مصادر مطلعة إنه لا صحة لإزالة حي أم الحمام في العاصمة الرياض في الوقت الحالي.. المزيد هنا

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