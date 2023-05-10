مشاركة 900 طالب وطالبة.. اختتام المرحلة الثانية من مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة

تواصل – واس:

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أعمال (المرحلة الثانية من تصفيات مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية ) للمنافسة ” عن بعد‬” على مستوى المملكة بين الطلبة المتأهلين والمتأهلات من المرحلة الأولى من مختلف إدارات التعليم.

عدد الطلاب والطالبات المشاركين

وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة 899 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 47 إدارة تعليمية ، تم تحكيمهم من قِبل اللجان المركزية، والتي شارك فيها 45 محكماً ومحكمة مختصين في 20 لجنة تحكيمية للبنين والبنات .

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وأطلقت وزارة التعليم مسابقة حفظ القرآن والسنة في الأول من شهر رمضان المبارك لتشجيع جميع طلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية والمدارس السعودية في الخارج، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم، وتتضمّن المسابقة مسارين الأول لحفظ القرآن الكريم وتلاوته والثاني لحفظ السنة النبوية بفروعٍ متعددة .

ثلاث مراحل

وتأتي المسابقة على ثلاث مراحل اختتمت المرحلة الأولى منها في شهر رمضان بتأهل 20 طالباً وطالبة من كل إدارة تعليمية ، ثم المرحلة الثانية اختبارات عن بُعد خلال شهر شوال بتعليم المدينة المنورة ، ليتأهل منها 100 فائز وفائزة للمرحلة الختامية التي تستضيفها إدارة تعليم مكة المكرمة حضورياً خلال الفترة من 24-27 / 10 ، وسيتنافس فيها الطلبة على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار لكل فرع.

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