الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الإطاحة بمخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر في جازان
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الإطاحة بمخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر في جازان

الإطاحة بمخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر في جازان

الإطاحة بمخالِفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر في جازان
٠٨:٣٨:٥٠ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

القات المخدر:

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

وأيضا عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الإطاحة القات المخدر تهريب جازان مخالفين نظام أمن الحدود

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