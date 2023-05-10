هبوط اضطراري لطائرة قطرية كانت متجهة لهذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت طائرة قطرية لمطبات هوائية أدت لوقوع إصابات بين الركاب، ما أجبرها على الهبوط.

هبوط طائرة قطرية:

وقالت الخطوط الجوية القطرية إن رحلتها رقم “QR960” التي كانت متجهة من الدوحة إلى إندونيسيا.

وأوضحت الشركة أنه تم تغيير مسار الطائرة من طراز بوينغ “ER300 – B777” إلى بانكوك، حيث هبطت بأمان.

وأضافت الشركة أنه تم تقديم العناية الطبية اللازمة للمسافرين وأفراد طاقم الضيافة، وأن اهتمامها ينصب في الوقت الراهن على المسافرين وأفراد طاقم الطائرة الذين كانوا على متن الرحلة.

وحول تفاصيل الواقعة نوهت أنها ستصدر بياناً عند توفر مزيد من التفاصيل وملابسات هبوط الطائرة.

وتعتبر الخطوط القطرية أفضل شركات الطيران في العالم، وحصدت نهاية العام الماضي أربع جوائز خلال حفل توزيع جوائز “بيزنس ترافيلر” لعام 2022.

وفي سبتمبر الماضي، فازت الناقلة الحكومية القطرية بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة السابعة، وثلاث جوائز أخرى من شركة “سكاي تراكس” المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران.

هبوط طائرة في مطار جدة:

وفي وقت سابق أعلنت شركة “آير كايرو” المصرية، هبوط إحدى طائرتها المتجهة إلى الكويت، اضطراريا في مطار جدة بالمملكة، وذلك بسبب عطل فني.

وقالت الشركة حينها في بيان إن قائد الرحلة رقم SM405 فوجئ بالعطل الفني أثناء التحليق، واضطر للهبوط بالطائرة اضطراريا بالمملكة.

وأكدت الشركة المصرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي راحة وسلامة وأمن الركاب، وتم تقديم الوجبات والمشروبات لهم لحين توفير طائرة بديلة تنقلهم من جدة إلى الكويت.

اقرأ أيضا

لجنة المتابعة البحرينية القطرية تعقد اجتماعها الثاني في الرياض