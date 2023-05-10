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6 خطوات للاستفادة من خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي
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6 خطوات للاستفادة من خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

6 خطوات للاستفادة من خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي

6 خطوات للاستفادة من خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي
٠٨:٢٧:٥٦ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للفرد الذي لديه أسرة أو عمالة منزلية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي المصدرة لهم إلكترونياً عن طريق منصة “أبشر”.

وأشارت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال حساب المستفيد في أبشر بكل سهولة، من خلال الخطوات الموضحة أدناه:

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طريقة الوصول للخدمة

للعمالة المنزلية:

– خدمات العمالة

– خدمات

– التأشيرات

بالنسبة للمرافقين

• خدمات أفراد الأسرة

• خدمات

• التأشيرات

 

إلغاء التأشيرة والغرامة

وأشارت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم الإلغاء خلال 90 يوما من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة

وفي حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.

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الكلمات الدلالية:
أبشر الجوازات المديرية العامة للجوازات تأشيرة الخروج والعودة منصة أبشر

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