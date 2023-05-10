لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف في طيران ناس بجدة والرياض

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أعلنت شركة طيران ناس عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2023م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

طاقم طائرة (Cabin Crew).

من ضمن الشروط:

شهادة الثانوية العامة فأعلى.

جواز سفر (ساري المفعول).

لائقاً طبياً.

تناسب الوزن مع الطول (حسب سياسة الشركة).

القدرة على السباحة (وفق شروط الشركة).

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

عن الشركة:

طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية)، على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007م.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح بدءاً من تاريخ 1444/10/26هـ الموافق 2023/05/16م.

مكان التقديم: مكان المقابلات الوظيفية على (خرائط Google Map):

الرياض – (اضغط هنا).

جدة – (اضغط هنا).

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