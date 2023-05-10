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“مدن” ‏تحصد جائزة عالمية لأفضل هيكلة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص
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“مدن” ‏تحصد جائزة عالمية لأفضل هيكلة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص

“مدن” ‏تحصد جائزة عالمية لأفضل هيكلة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص

“مدن” ‏تحصد جائزة عالمية لأفضل هيكلة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص
٠٧:٣٨:٤٨ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

حصدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” جائزة أفضل “هيكلة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص PPP”.

يأتي هذا ضمن جوائز PBulletinnews العالمية المتخصصة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2023، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

القطاع العام والخاص:

ونالت “مدن” هذه الجائزة نظير جهودها في مجال التميّز التصميمي لآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستويات الرضا من الشركاء، وتأكيد فاعلية المشاريع في تحقيق أهدافها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مشروع تنفيذ الخدمات اللوجستية في المدينة الصناعية الأولى في جدة.


وبين نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة المهندس علي العمير أن توفير بيئة استثمارية ممكّنة للقطاع الخاص يُعدّ أحد أهداف “مدن” الاستراتيجية من خلال ابتكار حلول ومنتجات صناعية ولوجستية تُسهم في تحسين القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية في المملكة وتمكين المستثمرين.


وأوضح أن حصول “مدن” على الجائزة، نتيجة التركيز على الابتكار في الهيكلة المالية للشراكة بين “مدن” وشركائها في القطاع الخاص؛ وأهمها مشروع تخزين ذاتي مُصمم لخدمة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومنشآت التجارة الإلكترونية لتزويدهم بمساحات تخزينية صغيرة ومرنة ولمدد قصيرة تتناسب مع احتياجاتهم التشغيلية.
وكانت “مدن” قد نجحت أيضاً في الترشّح لجائزة أخرى هذا العام لفئة “أفضل مشروع تشغيلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الصناعة والنقل والدفاع” عن مشروع “تنفيذ شراكة خدمات لوجستية طرف ثالث PL3 في المدن الصناعية” وذلك لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتمكين الصناعيين في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

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الكلمات الدلالية:
القطاع الخاص جائزة عالمية لندن مدن هيكلة مالية

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