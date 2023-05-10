بعد اعتقال عمران خان.. باكستان تحجب “فيسبوك وتويتر ويوتيوب”

تواصل- فريق التحرير:

أقدمت السلطات الباكستانية على حجب خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

حجب مواقع التواصل في باكستان:

يأتي هذا مع احتدام العنف بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية، أنه تم حجب مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب بناء على طلب وزارة الداخلية.

وأضاف أنه ليس من الواضح إلى متى سيستمر الحجب، حيث بدأت عملية حجب المواقع أمس الثلاثاء إثر بدء تداول مقاطع فيديو للعنف والهجمات على منشآت عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تداعيات عمليات العنف في البلاد، أغلقت السلطات المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة إسلام أباد.

وأمس الثلاثاء تم اعتقال خان بتهم فساد، ما أثار احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وتعاني باكستان من حالة عدم الاستقرار السياسي منذ عزل خان من منصبه من خلال تصويت بحجب الثقة العام الماضي.

اعتقال عمران خان:

وكانت وسائل إعلام باكستانية محلية، كشفت أمس الثلاثاء، أنه تم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين باكستانيين محليين أنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد ذكرت محطة “جيو” التلفزيونية المحلية الباكستانية، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

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