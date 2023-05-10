الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف في طيران ناس بجدة والرياض
بعد اعتقال عمران خان.. باكستان تحجب “فيسبوك وتويتر ويوتيوب”
“مدن” ‏تحصد جائزة عالمية لأفضل هيكلة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في الباحة وعقبة الصماء بعسير
شرطة مكة تطيح باثنين ظهرا في فيديو يتشاجران وتكشف جنسيتهم
أمريكا من الداخل.. تقتل زوجها وتؤلف كتابا للأطفال حزنا عليه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد اعتقال عمران خان.. باكستان تحجب “فيسبوك وتويتر ويوتيوب”

بعد اعتقال عمران خان.. باكستان تحجب “فيسبوك وتويتر ويوتيوب”

بعد اعتقال عمران خان.. باكستان تحجب “فيسبوك وتويتر ويوتيوب”
٠٧:٤٣:٥٧ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أقدمت السلطات الباكستانية على حجب خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

حجب مواقع التواصل في باكستان:

يأتي هذا مع احتدام العنف بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية، أنه تم حجب مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب بناء على طلب وزارة الداخلية.

وأضاف أنه ليس من الواضح إلى متى سيستمر الحجب، حيث بدأت عملية حجب المواقع أمس الثلاثاء إثر بدء تداول مقاطع فيديو للعنف والهجمات على منشآت عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تداعيات عمليات العنف في البلاد، أغلقت السلطات المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة إسلام أباد.

وأمس الثلاثاء تم اعتقال خان بتهم فساد، ما أثار احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وتعاني باكستان من حالة عدم الاستقرار السياسي منذ عزل خان من منصبه من خلال تصويت بحجب الثقة العام الماضي.

اعتقال عمران خان:

وكانت وسائل إعلام باكستانية محلية، كشفت أمس الثلاثاء، أنه تم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين باكستانيين محليين أنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد ذكرت محطة “جيو” التلفزيونية المحلية الباكستانية، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

اقرأ أيضا

احتجاجات عنيفة.. إسلام آباد تطلب من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن

الكلمات الدلالية:
اعتقال عمران خان باكستان عمران خان قطع الاتصالات في باكستان

مواد ذات صلة

المزيد
ولي العهد: إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في “أرامكو” إلى شركة “سنابل للاستثمار”

ولي العهد: إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في “أرامكو” إلى شركة “سنابل للاستثمار”

٠٩:١٣ ص، الأحد، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية

تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية

٠٤:٥٥ م، السبت، ٢٢ أغسطس ٢٠١٥
إعلان حالة الطوارئ في «تركيا» لمدة 3 أشهر

إعلان حالة الطوارئ في «تركيا» لمدة 3 أشهر

١٢:٥٣ ص، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠١٦
“تنظيم الكهرباء” تحدد 7 حالات تمنع فصل التيار عن المستهلكين

“تنظيم الكهرباء” تحدد 7 حالات تمنع فصل التيار عن المستهلكين

٠١:١٢ م، السبت، ١٨ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *