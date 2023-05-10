شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في الباحة وعقبة الصماء بعسير

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من مقاطع الفيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية في العديد من الماطق، لاسيما في منطقتي الباحة وعسير.

أمطار وسيول في الباحة وعسير

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وسيول على قمم جبال عقبة الصماء بمنطقة عسير.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أيضا هطول أمطار غزيرة على العديد من الأحياء في الباحة.

وتشهد العديد من المناطق في هذه الآونة، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة. كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وتبوك بالأتربة المثارة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

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