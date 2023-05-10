شرطة مكة تطيح باثنين ظهرا في فيديو يتشاجران وتكشف جنسيتهم

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية ومقيم آخر من الجنسية نفسها ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران في مكان عام (مواقف مركبات).

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وجارِ القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

📹 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة ومقيم آخر لمشاجرتهما في مكان عام . pic.twitter.com/wy87CFN8Ua — الأمن العام (@security_gov) May 10, 2023

مكافحة المخدرات

على الجانب الآخر، كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

وأوضح أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة بمنطقة الرياض وهم 5 أشخاص، مقيمان ووافد بتأشيرة زيارة منتهية من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

محافظة شرورة

في وقت سابق، قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على 4 مواطنين لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.

وأوضحت أن المتهمين روجوا لمادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت أنه ضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط شخص بمنطقة حائل لترويجه مواد مخدرة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدرات.

إضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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