وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مساعد مستودع

– حارس أمن

– مسؤول قاعدة البيانات

– مهندس برمجيات

– مساعد المشاريع والصيانة

– مساعد الأنشطة الرياضية

– أخصائي شبكات

– مهندس مدني

– منسق البحوث السريرية

– مساعد شؤون الموظفين

– أخصائي CSSU

– مساعد التخدير

– مدير السلامه

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– أدارة الأعمال

– القانون

– القانون المدني

– القانون التجاري

– الادارة المكتبية

– الادارة العامة

– السكرتارية التنفيذية

– التربية البدنية

– الهندسة المدنية

– الصيدلة

– التمريض

– العلوم الطبية التطبيقية

– أدارة المستشفيات

– تقنية المختبرات الكيميائية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات

– الاحياء

– الكيمياء الحيوية

– الاحياء الدقيقة

نبذة عن تخصصي العيون

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج

الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون.

وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط:إضغط هنا

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