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أمريكا من الداخل.. تقتل زوجها وتؤلف كتابا للأطفال حزنا عليه

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أمريكا من الداخل.. تقتل زوجها وتؤلف كتابا للأطفال حزنا عليه

أمريكا من الداخل.. تقتل زوجها وتؤلف كتابا للأطفال حزنا عليه

أمريكا من الداخل.. تقتل زوجها وتؤلف كتابا للأطفال حزنا عليه
٠٧:١١:٢٢ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، وجه القضاء الأمريكي تهمة القتل إلى امرأة أنهت حياة زوجها بجرعة زائدة من مادة أفيونية.

أمريكية تقتل زوجها:

وفي التفاصيل التي ذكرتها قناة “فوكس 13” المحلية، أن المرأة كتبت كتاباً للأطفال عن حالة الحزن بعد وفاة الزوج.

وأوضحت أنها بدأت في كتابة كتاب في الأشهر التي أعقبت وفاة زوجها، الذي عُثر عليه ميتاً في غرفتهما في ولاية يوتا، في مارس من العام الماضي.

وكانت المرأة اتلبالغة من العمر 33 عاما، قد أخبرت الشرطة بأنها أعدّت مشروباً وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش، وأنها عندما أتت إليه ولمسته، كان “بارداً”.

فيما أظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من “الفنتانيل”، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها 5 أضعاف الجرعة القاتلة.

يذكر أنه قبل أقل من عام، أُدينت روائية أميركية أخرى كانت قد نشرت مقالاً بعنوان “كيف تقتلين زوجك”، بتهمة قتل زوجها بطلق ناري.

بطالة في أمريكا:

وقد انتشرت أيضا في أمريكا ظاهرة غريبة كشفت عن واقع صعب ومرير يعيشه الأمريكيون في الأيام الأخيرة.

يأتي هذا بعد ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

كما تراجع قوة سوق العمل تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا الذي يؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.

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الكلمات الدلالية:
امريكا تفتل زوجها جريمة قتل كتاب الأطفال

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