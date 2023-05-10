بقيمة تجاوزت 11 مليون ريال.. إنهاء مشاريع خاصة بالمساجد والجوامع بمختلف المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من المشاريع المتعلقة بالمساجد بقيمة بلغت 11.233.550 مليون ريال في عدد من المساجد والجوامع بمناطق المملكة والمشاعر المقدسة.

يأتي ذلك في إطار الأعمال التطويرية للمساجد والمحافظة عليها، ورفع كفاءة الإنفاق وترشيد الطاقة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أجود الخدمات لبيوت الله.

مشاريع خاصة بالمساجد والجوامع

وأوضح تقرير صادر عن وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة أنه تم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب قواطع زجاجية لعدد 30 مسجدًا وجامعًا بمنطقة الجوف بقيمة بلغت 1,289,437 ريالا.

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كما تم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب الفواصل الزجاجية للمجموعة الثانية لعدد 44 جامعًا بمنطقة نجران بقيمة بلغت 3,429,070 ريالا، كما تم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب الفواصل الزجاجية لعدد 22 مسجدًا وجامعًا في منطقة الحدود الشمالية بقيمة بلغت 1,985,820 ريالا .

مشروع إعادة توزيع أحمال الكهرباء

كما أنهت الوزارة مشروع إعادة توزيع الأحمال الكهربائية للاستفادة من فائض الكهرباء في تشغيل أجهزة معالجة الهواء النقي في مسجد نمرة بمشعر عرفات بقيمة بلغت 1,600,000 ريال، كما تم الانتهاء من مشروع استبدال وتغيير التكييف في مسجد التنعيم بقيمة بلغت 2,929,550 ريالا .

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