لهذه الأسباب.. دولة عربية تلغي عقداً لشراء 12 مروحية كاراكال الفرنسية

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قررت دولة الإمارات إلغاء صفقة لشراء 12 مروحية عسكرية من طراز كاراكال الفرنسية H225M Caracal.

وأعربت السلطات الإماراتية، عن أسفها لعجز شركة ايرباص هليكوبترز، عن تلبية متطلباتها، وهو قرار لم تعلق عليه المجموعة.

سبب إلغاء الصفقة

وأوضح مسؤول كبير في هيئة المشتريات الدفاعية والأمنية في الإمارات، أن الدولة ألغت العقد بسبب التكلفة العالية للمروحية طوال مدة استخدامها والعجز عن تحقيق أهداف قيّمة في البلاد، وذلك في مقابلة مع موقع “برايكينغ ديفنس” Breaking Defense المتخصص في الشؤون العسكرية.

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وقال المسؤول معمر عبد الله أبو شهاب “لم يكن لدى الشركة الدافع اللازم للاستجابة للمطالب الملحة للحكومة، وتطالب الإمارات والعديد من الدول الأخرى بشكل متزايد بتعويضات صناعية عندما تحصل على معدات دفاعية في الخارج لتطوير اقتصادها ومهاراتها.

الشركة الفرنسية تعلق

وقال متحدث باسم ايرباص هليكوبتر نحن لا نعلق على المباحثات التي نجريها مع زبائننا، لوكالة فرانس برس.

وأضاف “نحن في خدمة القوات المسلحة الإماراتية منذ أكثر من 40 عامًا ونفتخر بعلاقتنا التي تخدم أيضًا العلاقات الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، حيث تم الإعلان عن العقد لشراء 12 مروحية بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2021 خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأبو ظبي”.

وتابع أنه خلال الزيارة تم إبرام صفقة لبيع 80 مقاتلة من طراز رافال. مروحية H225M التي اطلق عليها الجيش الفرنسي اسم كاراكال،

يذكر أن طائرات كاراكال من الطائرات الثقيلة وتزن 11 طنًا وهي أحدث نسخة لمروحيات بوما التي تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ والنقل والهجمات أو للقوات الخاصة.

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