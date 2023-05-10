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مهارة فائقة.. يصطاد كوبرى عملاقة بيدين عاريتين (فيديو مخيف)
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مهارة فائقة.. يصطاد كوبرى عملاقة بيدين عاريتين (فيديو مخيف)

مهارة فائقة.. يصطاد كوبرى عملاقة بيدين عاريتين (فيديو مخيف)

مهارة فائقة.. يصطاد كوبرى عملاقة بيدين عاريتين (فيديو مخيف)
٠٦:١٩:٥٥ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو مخيف تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام صائد ثعابين مدرب بصيد “كوبرا ملك” عملاقة بيدين عاريتين.

كوبرا عملاقة:

ويكشف الفيديو قيام صائد الثعابين أنه اعتمد فقط على عصا مع تحذير مشدد على المشاهدين بعدم محاولة القيام بهذا الأمر في تعاملهم مع الثعابين.

وذكرت صحيفة “هندوستان” الهندية، أن ضابط خدمة الغابات قام بنشر الفيديو ، على موقع تويتر، يكشف عن حية كوبرا يبلغ طولها 15 قدمًا (حوالي 4.5 مترا )، كانت مختبئة في سيارة.

كما أظهر الفيديو أيضا صائد الثعابين، وهو يمسك بالجزء الخلفي للكوبرا؛ محاولًا توجيهها نحو كيس قماش لوضعها فيه.

بينما تحاول الكوبرا الإفلات من بين يديه، لكن الصياد تمكن من وضع الحية في الكيس بمهارة فائقة، ثم توجه بها إلى غابة قريبة حيث قام بإطلاقها.

وأوضح على تويتر: “الكوبرا الملك مهم للحفاظ على التوازن في الطبيعة.. هنا تم إنقاذ واحد بطول حوالى 15 قدمًا وإطلاقه في البرية”.

وأضاف : ” تمت العملية بأكملها بواسطة صائد ثعابين مدرب.. من فضلك لا تحاول القيام بهذا بنفسك”.

وتابع قائلا :”بسبب هطول الأمطار، يمكن العثور على هذه الثعابين والكوبرا في أماكن كثيرة غريبة”.

من جانبهم أعرب رواد مواقع التواصل إعجابهم بقدرة مهارة وخبرة الصياد، حيث كتب أحد المشاهدين: “فيديو رائع.. من الجيد أن أرى جهود الإنقاذ وإطلاق سراح الأفعى”.

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الكلمات الدلالية:
أفعى صائد ثعابين صيد كوبرا كوبرا عملاقه منوعات

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