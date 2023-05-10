هل إضافة تابع موظف غير مستقل يؤثر على دعم حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات من خلال حساب المستفيد عبر البوابة الرسمية للبرنامج حتى لا يتأثر الدعم.

إضافة تابع موظف

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد عبر حساب “خدمة المستفيدين”، قال فيه “هل إضافة تابع موظف غير مستقل يؤثر على مبلغ الدعم؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب التوجه للبوابة وتحديثها عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – بيانات التابعين)”.

تغيير الحالة الوظيفية

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يتم تغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى “موظف حكومي/خاص” (حسب المصدر)، ومن ثم التوجه إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وإضافة دخل التابع واختيار نوع الدخل (راتب شهري ).

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واليوم أعلن برنامج حساب المواطن ‏تفاصيل الدفعة الـ 66 الخاصة بشهر مايو الجاري.

وقال البرنامج إنه تم تخصيص نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو، مضيفا أن نحو 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

في وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع دعم شهر مايو بالدعم الإضافي، وقال الحساب عبر تويتر :” بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله”.

إضافة تابع ودراسة الأهلية

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ ” 10 مايو” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” يونيو”.

يذكر أن حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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