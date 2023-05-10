الخسارة بمليارات الدولارات.. دولة أوروبية توجه صفعة لروسيا

تواصل- فريق التحرير:

وجهت سويسرا ضربة جديدة لروسيا، من خلال تجميد أصول روسية بلغت مليارات الدولارات.

تجميد أصول روسية في سويسرا:

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية أعلنت اليوم الأربعاء أن ما مجموعه 7,4 مليار فرنك سويسري (8,3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي محتجزة في سويسرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة.

ونوهت أن ذلك منذ شهر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022، وأن “أصول البنك جُمِّدت”، بحسب قولها.

خسائر غير مسبوقة في سويسرا:

وفي العام الماضي رفعت الشركات السويسرية، رواتب الموظفين، بمتوسط 1.1% ، مع خطط لزيادتها 2.2% في العام المقبل 2023.

ووواجه العمال في سويسرا، رغم الرواتب، أكبر خسارة في الأجر الحقيقي منذ عام 1942، مع الزيادات المنخفضة في الرواتب في مواجهة التضخم المتسارع.

وتوقع بنك “يو بي إس” السويسري حينها، وصول التضخم عند 2.1% في العام المقبل، ما يعني أن الموظفين سيشهدون مكاسب طفيفة في الأجر الحقيقي تبلغ 0.1% في عام 2023.

اقرأ أيضا

بعضها أضرمت عمدًا.. ارتفاع وفيات حرائق روسيا إلى 21 شخصا