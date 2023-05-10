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الجوازات توضح مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة
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الجوازات توضح مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة

الجوازات توضح مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة

الجوازات توضح مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة
٠٥:٥٢:١٨ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، تساؤل أحد المغردين بشأن مدى صحة إعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة.

رسوم الإقامة

وقال المغرد في سؤاله عبر “تويتر”: “هل صحيح اعفاء مواليد المملكة من رسوم الإقامة؟”.

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها “مرحبًا بك، في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية. نسعد بك”.

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وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

خدمة طلب تقرير مقيم عبر أبشر

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “أن هذه الخدمة تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة”.

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وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للجوازات ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

اشتراطات سفر المواطنين 

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

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