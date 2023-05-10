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غرق 15 وفقدان 25 طفلًا.. ماذا حدث داخل غابة أفريقية؟
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غرق 15 وفقدان 25 طفلًا.. ماذا حدث داخل غابة أفريقية؟

غرق 15 وفقدان 25 طفلًا.. ماذا حدث داخل غابة أفريقية؟

غرق 15 وفقدان 25 طفلًا.. ماذا حدث داخل غابة أفريقية؟
٠٥:٣٨:٠٨ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين في نيجيريا، أن 15 طفلا لقوا مصرعهم غرقا في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد.

غرق 15 طفلا في نيجيريا:

وأوضحت أن 25 طفلا آخرين فقدوا، وذلك بعد ما غرق قاربهم الثلاثاء في نهر في نيجيريا.

وصرح المسؤول الإداري في منطقة شاغري عليو أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ أن الأطفال وهم من قرية دونديجي في طريقهم لجمع الحطب من غابة على الضفة الأخرى من نهر شاجري عندما انقلب قاربهم الذي كان محملا بأكثر من طاقته.

وتابع قائلا: “عثرت فرق الإنقاذ المحلية على 15 جثة، 13 فتاة وصبيين وتم دفنهم في القرية”، منوها أن الغواصين واصلوا مساء الثلاثاء البحث في النهر عن جثث المفقودين.

وأضاف في حديثه: “قيل لنا إنه كان هناك أربعين طفلا على متن القارب، ما يعني أن هناك 25 منهم في عداد المفقودين”.

ويعتاد أطفال القرية على عبور النهر كل صباح من أجل جمع الحطب لإعادة بيعه في القرية وفي المناطق المجاورة من أجل دعم أسرهم.

يذكر أن نيجيريا تشهد حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة أو السرعة المفرطة.

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الكلمات الدلالية:
حادثة مفجعة غرق 15 طفلا في نيجيريا نيجيريا ولاية سوكوتو

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