“المركزي” يكمل الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية عبر برنامج “تنفيذ”، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة من خلال البنك المركزي والتكامل بينها.

الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية

ويستهدف البنك المركزي من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها؛ بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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كما تأتي هذه الخطوة؛ تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزًا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات؛ بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

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