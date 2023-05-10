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أخبار السعودية.. ضبط 8 ملايين قرص شابو وإطلاق مشروع سكني كبير وبشرى من حساب المواطن

أخبار السعودية.. ضبط 8 ملايين قرص شابو وإطلاق مشروع سكني كبير وبشرى من حساب المواطن

أخبار السعودية.. ضبط 8 ملايين قرص شابو وإطلاق مشروع سكني كبير وبشرى من حساب المواطن
٠٥:٠١:٤٣ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

“مكافحة المخدرات” تضبط شحنة “مبيض قهوة”.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

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واستثمارات 1.4 ترليون ريال.. “الصناعة” تصدر 123 ترخيصًا جديدًا

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 123 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مارس 2023، وحققت استثمارات بلغت 1.4 ترليون ريال.

عاجل.. إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تصل لـ 340 مترًا

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع مد قمرة، أحد مشاريع مجتمع قمرة في محافظة القطيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل في المنطقة الشرقية.

مع صرف دفعة مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لذوي الإعاقة

تزامنًا مع صرف الدفعة 66 – شهر مايو، نفى حساب المواطن التمييز بين المتقدمين على أساس صحي.

خلال 48 ساعة.. تبرعات حملة إغاثة الشعب السوداني تتجاوز 3 ملايين ريال

في غضون 48 ساعة من إطلاقها، سجلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تبرعات تجاوزت ثلاثة ملايين ريال.

حملة مفاجئة تضبط 8 مخالفين في جازان.. والكشف عن ما عثر عليه بحوزتهم

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبص على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر.

هيئة الفضاء تؤكد جاهزية الرواد لتنفيذ 14 تجربة بحثية علمية في الجاذبية الصغرى

أكدت الهيئة السعودية للفضاء، جاهزية رواد المملكة للفضاء، لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م.

عقارات الدولة: إلزام المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام

أكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام.

بنجران.. ضبط 4 أشخاص حولوا أحد المنازل إلى وكر لترويج المخدرات

قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على 4 مواطنين لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.

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صندوق النفقة يسلّم 76 مليون ريال لـ 15 ألف مستفيد

أعلنت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 76 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 15 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

توفير 60 ألف فرصة من جامعة أم القرى بالتعاون مع “هدف” للباحثين عن عمل

أطلقت جامعة أمِّ القرى ممثلةً في معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة، برنامج: ” مهارات”؛ بالشَّراكة مع صندوق تنمية الموارد البشريَّة “هدف”.

جامعة أم القرى

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