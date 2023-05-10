أخبار السعودية.. ضبط 8 ملايين قرص شابو وإطلاق مشروع سكني كبير وبشرى من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 123 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مارس 2023، وحققت استثمارات بلغت 1.4 ترليون ريال.

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع مد قمرة، أحد مشاريع مجتمع قمرة في محافظة القطيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل في المنطقة الشرقية.

تزامنًا مع صرف الدفعة 66 – شهر مايو، نفى حساب المواطن التمييز بين المتقدمين على أساس صحي.

في غضون 48 ساعة من إطلاقها، سجلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تبرعات تجاوزت ثلاثة ملايين ريال.

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبص على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر.

أكدت الهيئة السعودية للفضاء، جاهزية رواد المملكة للفضاء، لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م.

أكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام.

قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على 4 مواطنين لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.

أعلنت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 76 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 15 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

أطلقت جامعة أمِّ القرى ممثلةً في معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة، برنامج: ” مهارات”؛ بالشَّراكة مع صندوق تنمية الموارد البشريَّة “هدف”.

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