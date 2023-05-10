احتجاجات عنيفة.. إسلام آباد تطلب من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن

تواصل – وكالات:

طلبت الحكومة الباكستانية من الجيش التدخل لحفظ الأمن، بعد احتجاجات عنيفة وحملة اعتقالات لأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان.

احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد

وأوضحت السلطات أن الاحتجاجات الواسعة، أدت إلى طلب عدد من الولايات نشر الجيش لحفظ الأمن.

رغم اعتقالات العديد من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ، فإن الاحتجاجات في باكستان تتوسع ضد اعتقال عمران خان وقد أصبحت أكبر وأكثر عنفًا. pic.twitter.com/OaZi2A4vcg — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) May 10, 2023

وكانت محكمة في باكستان قد قررت حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق في تهم فساد، تشمل بيع هدايا مملوكة للدولة خلال فترة ولايته.

حبس عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق

ووسط ارتفاع أعداد القتلى والمحتجزين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد، تقرر حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد.

وكشفت الشرطة الباكستانية أن حوالي ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال خان.

لقطات توثق اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

خان البالغ من العمر 72 عاما اعتقل اليوم الثلاثاء في مقر المحكمة من قبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في باكستان. pic.twitter.com/urEGB7GrKm — عبد العزيز الخميس (@alkhames) May 9, 2023

ورغم اعتقالات العديد من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ، فإن الاحتجاجات في باكستان تتوسع ضد اعتقال عمران خان وقد أصبحت أكبر وأكثر عنفًا.

قوات الجيش تنتشر في إقليم البنجاب

وانتشرت قوات الجيش وعناصر الداخلية في إقليم البنجاب بطلب من حكومة الإقليم، على خلفية اندلاع الاحتجاجات العنيفة.

وفي لندن، تظاهر أنصار رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بأعداد كبيرة، رفضا لاعتقاله، أمام منزل نواز الشريف بالعاصمة البريطانية.

الصين تطالب رعاياها بمغادرة باكستان فورًا

ونقلت وسائل إعلام، أن المسؤولين الصينيون اتخذوا قرارًا بإغلاق قنصلياتهم وسفاراتهم في باكستان والمغادرة، مطالبين مواطنيهم مغادرة باكستان فورًا.

اقرأ أيضًا:

بهذه الطريقة.. القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

عمران خان يدخل المحكمة مرتديًا خوذة مضادة للرصاص وحراسة بدروع حديدية(فيديو)