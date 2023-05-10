الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
احتجاجات عنيفة.. إسلام آباد تطلب من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن
تراجع جديد في أسعار النفط .. و”برنت ” يسجل 77 دولارا للبرميل
من أجل ضيوف الرحمن.. “الأوقاف” تدشن صندوقًا وقفياً تساهم فيه بـ 100 مليون ريال
سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.7 مليار ريال
قفزة نوعية.. 658 ألف متطوع بـ”التحول الوطني” لخدمة 65 مليون شخص
3 مشروبات ساخنة تقلل خطر الإصابة بالكوليسترول

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

احتجاجات عنيفة.. إسلام آباد تطلب من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن

احتجاجات عنيفة.. إسلام آباد تطلب من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن

احتجاجات عنيفة.. إسلام آباد تطلب من الجيش الباكستاني التدخل لحفظ الأمن
٠٤:٥٢:٠٣ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

طلبت الحكومة الباكستانية من الجيش التدخل لحفظ الأمن، بعد احتجاجات عنيفة وحملة اعتقالات لأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان.

احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد

وأوضحت السلطات أن الاحتجاجات الواسعة، أدت إلى طلب عدد من الولايات نشر الجيش لحفظ الأمن.

وكانت محكمة في باكستان قد قررت حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق في تهم فساد، تشمل بيع هدايا مملوكة للدولة خلال فترة ولايته.

حبس عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق

ووسط ارتفاع أعداد القتلى والمحتجزين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد، تقرر حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد.

وكشفت الشرطة الباكستانية أن حوالي ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال خان.

ورغم اعتقالات العديد من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ، فإن الاحتجاجات في باكستان تتوسع ضد اعتقال عمران خان وقد أصبحت أكبر وأكثر عنفًا.

قوات الجيش تنتشر في إقليم البنجاب

وانتشرت قوات الجيش وعناصر الداخلية في إقليم البنجاب بطلب من حكومة الإقليم، على خلفية اندلاع الاحتجاجات العنيفة.

وفي لندن، تظاهر أنصار رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بأعداد كبيرة، رفضا لاعتقاله، أمام منزل نواز الشريف بالعاصمة البريطانية.

الصين تطالب رعاياها بمغادرة باكستان فورًا

ونقلت وسائل إعلام، أن المسؤولين الصينيون اتخذوا قرارًا بإغلاق قنصلياتهم وسفاراتهم في باكستان والمغادرة، مطالبين مواطنيهم مغادرة باكستان فورًا.

اقرأ أيضًا:

بهذه الطريقة.. القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

عمران خان يدخل المحكمة مرتديًا خوذة مضادة للرصاص وحراسة بدروع حديدية(فيديو)

الكلمات الدلالية:
إسلام آباد احتجاجات باكستان باكستان حبس عمران خان رئيس وزراء باكستان عمر خان مظاهرات باكستان

مواد ذات صلة

المزيد
30 منشأة تابعة للتدريب التقني والمهني تحصل على الاعتماد المؤسسي

30 منشأة تابعة للتدريب التقني والمهني تحصل على الاعتماد المؤسسي

١١:٣٢ ص، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
ابتكار شريحة ذكية تشحن نفسها بواسطة موجات الراديو

ابتكار شريحة ذكية تشحن نفسها بواسطة موجات الراديو

٠٩:٣٤ م، الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠١٥
إغلاق 30 مطعماً وإتلاف 4 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في مكة (صور)

إغلاق 30 مطعماً وإتلاف 4 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في مكة (صور)

١٢:١٢ م، الأربعاء، ٠١ أبريل ٢٠١٥
«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

٠٨:٣١ ص، الأثنين، ٠٣ فبراير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *