“إذا كنت تمتلك 10 آلاف ريال أو أقل”.. بهذه الخطوات يمكنك البدء في مشروع المستقبل وجني الأرباح

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الكثير من الأشخاص يبحثون عن أفكار مناسبة للبدء في مشاريعهم ويعيقهم كذلك المبلغ المطلوب في البداية أو ما يعرف بـ “رأس المال”.

البعض يمتلك 10 آلاف ريال وربما أقل ويفتقدون للفكرة المناسبة التي تمكنهم من البدء في مشروع ربحي يجني لهم الكثير من الأموال.

في هذا التقرير نتناول، الطرق الصحيحة للبدء في المشروع مهما كان رأس المال قليلا، فاتباع الخطوات التالية يضمن نجاح المشروع في النهاية.

أولا: دراسة السوق جيدا

يجب دراسة السوق بشكل تفصيلي قبل البدء في المشروع، فمثلا إذا كان السوق المستهدف يوجد به الكثير من المطاعم ومحال الملابس، فإنه يجب استبعاد فكرة البدء في مطعم أو محل للملابس.

ثانيا : تحديد الفكرة بوضوح

أيضا الشخص الذي يريد البدء في مشروع تجاري ناجح عليه أن يحدد فكرته بوضوح ويعمل بكل الطرق على إنجاحها، وكلما كانت الفكرة محددة كانت نسبة النجاح أكثر، بمعنى أن يتخصص الشخص في مجال معين ويبدأ مشروعه فيه فلا يفتح محل ملابس وأدوات منزلية معا على سبيل المثال.

ثالثا: اختيار الشركاء

إذا كانت الفكرة غير حاضرة في كثير من الأوقات، فإن اختيار الأشخاص لإنجاحها أمر ضروري جدا، وبالتالي يمكن الاستعانة بالأصدقاء لوضع الأفكار المناسبة ومن ثم البدء في تنفيذها.

رابعا: اختيار اسم مميز وواضح للمشروع

من الأمور الجيدة أيضا أن يتم اختيار اسم مميز للمشروع قبل البدء في تنفيذه، لأن الأسم التجاري يساهم في حالة من الرواج وبالتالي يصبح المشروع واضحا ومعروفا عند الجميع.

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خامسا: موقع إلكتروني باسم المشروع

في الوقت الحالي أصبح الأنترنت شيئا أساسيا، فلا يكاد يخلو منزل منه، كما أن الجميع يمتلك هاتفا، وبالتالي فإن وجود موقع إلكتروني يحمل اسم المشروع وعليه جميع البيانات الخاصة به، هو أمر مهم جدا.

سادسا: البدء فورا في المشروع

بمجرد توافر الخطوات السابقة ورأس المال بالتأكيد فإنه يجب عليك أن تبدأ فورا في مشروعك وعدم إضاعة الوقت، لأنه كلما اتخذت خطوة قربتك من هدفك الأساسي وأصبح مشروعك معروفا بين الناس.

فإذا كنت تمتلك مبلغ 10 آلاف ريال فيجب عليك أن تبدأ في الخطوات السابقة تدريجيا، بعد أن تحدد فكرة مشروعك، ومن المشروعات الناجحة في هذا السياق، هي محال “المأكولات” والمستلزمات المنزلية والمشروبات وغيرها ولكن يجب قبل أي شيء دراسة السوق جيدا.

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