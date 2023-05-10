سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.7 مليار ريال

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أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم، على تراجع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 11293 نقطة (- 12 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

يأتي ذلك، فيما تراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 72.20 ريال و36.15 ريال، على التوالي، بحسب “أرقام”.

الأسهم الهابطة

كما هبط سهم السعودية للكهرباء، بنسبة 6 % عند 22.94 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليون سهم.

وكانت الشركة أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 1.4 مليار ريال خلال الربع الأول 2023، وجاءت أعلى من متوسط توقعات السوق البالغة خسائر بقيمة 85 مليون ريال.

أسهم التصنيع الوطنية

وارتفع سهم إس تي سي، بأكثر من 1 % عند 44.45 ريال، فيما أنهت أسهم التصنيع الوطنية، وبنك ساب، والمجموعة السعودية، وسبكيم العالمية، ومجموعة صافولا، على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم الصقر للتأمين، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 17.72 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق سدكو كابيتال ريت، عند 9.57 ريال (- 2 %)، عقب نهاية توزيعات.

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