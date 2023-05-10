3 مشروبات ساخنة تقلل خطر الإصابة بالكوليسترول

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كشفت خبيرة تغذية عن بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بنفس الطريقة التي يمكن للبعض أن يرفعها.

وقالت أخصائية التغذية، ومؤسسة عيادة “هيلثي ميس” في بريطانيا، جنت ميس، إن هناك ثلاث مشروبات يمكن أن تخفض مستويات “الكوليسترول الضار”، وهي:

-الشاي الأخضر.

-مشروب المتّة.

-مشروب الكركديه.

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الشاي الأخضر والمتة

وأضاف لصحيفة “إكسبريس”: “لقد ثبت أن الشاي الأخضر وكذلك المتة يخفضان الكوليسترول السيئ منخفض الكثافة والبروتين الدهني مما يحسن نسبة الدهون في الدم”.

لكنها نصحت بشرب أحدهما في الصباح، لأن كلا المشروبين غنيان بالكافيين ويمكن أن يعطل النوم، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوياته يمكن أن يضر بالصحة، إلا أن الجسم بحاجة إلى كميات صغيرة من “الكوليسترول الجيد”، المعروف أيضًا باسم البروتين الدهني عالي الكثافة.

وتحمل البروتينات الدهنية عالية الكثافة الكوليسترول بعيدًا عن الخلايا وتعود إلى الكبد حيث يمكن تكسيره.

قالت ميس إن الكركديه يمكن أن “الكوليسترول الضار” ويعزز مستويات “الكوليسترول الجيد”.

وأضافت: “في إحدى الدراسات، قام أولئك الذين شربوه يوميًا بتخفيض الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي وزيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (الجيد) بعد شهر واحد فقط”.

وأظهرت دراسات سابقة أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

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متلازمة التمثيل الغذائي

ومتلازمة التمثيل الغذائي، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، هي مزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

لذلك، يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن، ولديهم مستويات منخفضة أو عالية من الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم.

غير أنه فيما يتعلق بـ المتة، فقد ربطت بعض الدراسات بين شربه بانتظام وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

إذ توصلت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة علم وبائيات السرطان المؤشرات الحيوية والوقاية منه”. إلى أن الشاي يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي مثل سرطان المريء وسرطان المعدة وسرطان الأمعاء وسرطان البنكرياس وسرطان الكبد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة لجامعة إكسفورد نشرت في عام 2022 إلى أكسفورد إلى أن تناول الكركديه بانتظام يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.