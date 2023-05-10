مع صرف دفعة مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن لذوي الإعاقة

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تزامنًا مع صرف الدفعة 66 – شهر مايو، نفى حساب المواطن التمييز بين المتقدمين على أساس صحي.

وردت “خدمة المستفيدين” في حسابه عبر موقع “تويتر” حول ما إذا كان يحق لذوي الإعاقة حساب المواطن؟، بأنه “لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

أهلاً بك ، لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية ،وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ،ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن

بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 10, 2023

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حساب المواطن يوجه للمستفيدين لهذا الإجراء ضد البنوك

وفي إفادة سابقة، وجه حساب المواطن، المستفيدين إلى الإجراء الواجب اتباعه حيال البنك عند الخصم من الدعم المقدم لهم، قائلاً إنه “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

يأتي هذا بعد أن قدم العديد من المستفيدين شكاوى من إقدام البنوك على الحجز والخصم من مستحقاتهم، على الرغم من التأكيد مرارًا على عدم المساس بحساب المواطن.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه لايحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضافت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦http://samacares.sa⁩”.

اهلا بك ، لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦https://t.co/uCnCq90VIb⁩ نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 10, 2023

استمرار الإيداع طوال اليوم

وكشف حساب المواطن عن أنه سيتم على مدار اليوم الأربعاء عملية إيداع الدفعة 66 – شهر مايو قي حسابات المستفيدين.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” حول أسباب عدم نزول الدعم للبعض، “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر” مايو ” وسيستمر حتى نهاية يوم الاربعاء، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول، الدفعات المالية””.

بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" مايو " وسيستمر حتى نهاية يوم الاربعاء، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية " ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 9, 2023

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دفعة مايو

وبدأ اليوم إيداع الدفعة 66 في حسابات المستفيدين.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وستصرف الدفعة الجديدة مضافًا إليها الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

كم الدعم الإضافي؟

يوتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن:

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

ماهي شروط حساب المواطن للتسجيل في البرنامج؟

-الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات عن العمل والراتب.

-معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

-الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

-بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

-رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

-أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.