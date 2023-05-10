تفاصيل مشروع إدارة رفع السيارات التالفة في مكة.. وهدفان أساسيان لتنفيذه

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، عن طرح مشروع إدارة وتشغيل واستثمار تجميع ورفع السيارات والهياكل الخربة أو التالفة داخل مكة المكرمة والجموم.

وأوضحت الشركة أن الهدف هو معالجة التشوه البصري الذي تسببه هذه السيارات التالفة في الشوارع العامة والميادين، بحسب “مكة”.

ويتضمن المشروع ما يلي:

1- إنشاء وتشغيل وصيانة رفع السيارات التالفة والاستفادة منها، خلال توفير الآليات والمعدات والقوى البشرية لتسيير الأعمال ومتابعة البلاغات الخاصة بالمشروع.

2- تخصيص أرض من قبل أمانة العاصمة المقدسة للمشروع.

في وقت سابق، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها استنفرت جميع استعداداتها خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أنها تستعد لخدمة المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة عالية على مكة المكرمة في رمضان.

خطة عمل في جميع المجالات

وأكدت أن الخدمات تمثلت في وضع الأمانة خطة عمل في جميع المجالات بحيث تتزامن مع أيام الذروة القادمة من هذا الشهر الكريم.

وأضافت الأمانة أنها تستغل جميع الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية، وتعمل على جاهزية المرافق العامة والخدمات البلدية كافة.

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