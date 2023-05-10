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“مكافحة المخدرات” تضبط 8 ملايين حبة مخدرة في شحنة “مبيض قهوة”
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“مكافحة المخدرات” تضبط 8 ملايين حبة مخدرة في شحنة “مبيض قهوة”

“مكافحة المخدرات” تضبط 8 ملايين حبة مخدرة في شحنة “مبيض قهوة”

“مكافحة المخدرات” تضبط 8 ملايين حبة مخدرة في شحنة “مبيض قهوة”
٠٤:٢١:٤٢ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن ضبط 8,280,078 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

وأوضح أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة بمنطقة الرياض وهم 5 أشخاص، مقيمان ووافد بتأشيرة زيارة منتهية من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

محافظة شرورة

في وقت سابق، قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على 4 مواطنين لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.

وأوضحت أن المتهمين روجوا لمادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت أنه ضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط شخص بمنطقة حائل لترويجه مواد مخدرة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدرات.

إضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المخدرات المملكة مكافحة المخدرات

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