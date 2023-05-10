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سارع بالتقديم.. “الصحة” توفر 232 فرصة تدريب عبر “تمهير” بمزايا تنافسية
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سارع بالتقديم.. “الصحة” توفر 232 فرصة تدريب عبر “تمهير” بمزايا تنافسية

سارع بالتقديم.. “الصحة” توفر 232 فرصة تدريب عبر “تمهير” بمزايا تنافسية

سارع بالتقديم.. “الصحة” توفر 232 فرصة تدريب عبر “تمهير” بمزايا تنافسية
٠٢:٥٤:٤٦ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزارة الصحة “تجمع القصيم الصحي” عن توفر “232” وظيفة للجنسين عبر برنامج التدريب على رأس العمل في مختلف التخصصات.

وأوضحت أن ذلك عبر برنامج تمهير بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”ن وفقًا لهذه التفاصيل:

* مجالات العمل:

1 – وظائف إدارية

2 – وظائف تقنية

3 – وظائف صحية

* الشروط المطلوبة:

– لا يتشرط الخبرة.

– أن يكون المتقدم مواطنًا.

– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

– حاصل على درجة البكالوريوس “لا يشترط تخصص محدد”.

– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة أو عمل خلال الست أشهر الماضية.

* مزايا البرنامج:

– تغطية تأمين ضد المخاطر.

– شهادة خبرة من صندوق التنمية البشرية هدف بعد إتمام البرنامج.

– مكافأة مالية وقدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى من صندوق التنمية الموارد البشرية (هدف).

* طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/6م).

ملاحظة: للإطلاع على الوظائف يرجى البحث برقم الإعلان حسب القائمة الموضحة على الرابط: (اضغط هنا).

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أخبار السعودية برنامج التدريب تمهير رأس العمل صندوق تنمية الموارد البشرية فرص تدريب هدف وزارة الصحة

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