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عاجل.. إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تصل لـ 340 مترًا
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عاجل.. إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تصل لـ 340 مترًا

عاجل.. إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تصل لـ 340 مترًا

عاجل.. إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تصل لـ 340 مترًا
٠٣:٠١:٣٧ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروع مد قمرة، أحد مشاريع مجتمع قمرة في محافظة القطيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل في المنطقة الشرقية.

ويُوفّر المشروع الجديد وحدات سكنية بمساحات تتراوح ما بين 250-381م2 وبنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية سيتم تنفيذها بأسلوب معماري معاصر يحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز.

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مساحة مجتمع قَمرة

ويمتد مجتمع “قَمرة” على مساحة تتجاوز 1,4 مليون م2، وبطاقة سكانية استيعابية تتخطى 11 ألف نسمة، وبوحدات متنوعة تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية، داخل مجتمع سكني متكامل.

وعملت الوطنية للإسكان على تعزيز جودة الحياة من خلال مواقعها الإستراتيجية وسط النطاق العمراني لتحقيق أفضل المعايير جميع الخدمات، من مرافـق تعليمية وصحية وتجارية بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية، فيما أتاحت الوطنية للإسكان الحجز وتسجيل الاهتمام من خلال الرابط التالي: https://nhc.sa/ar/node/42944

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة.

وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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