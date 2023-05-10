هؤلاء ممنوعون من أكل الفجل!

تواصل – فريق التحرير:

يشتهر الفجل بفوائده الغذائية، ومنها أنه يساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية، وينظم ويخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم.

وقالت الدكتورة أولجا لوشنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية خبيرة التغذية الروسية، أن الفجل مادة مفيدة ويجب عل كل من يهتم بصحته ورشاقته إضافته إلى نظامه الغذائي.

اقرأ أيضًا:

فوائد صحية كبيرة لـ«الفجل»

الفجل ومرضى الجهاز الهضمي

وأضافت لصحيفة “جازيتا”، إنه على الرغم من فوائد الفجل، لا ينصح من يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي بتناوله لأنه يزيد من تكون الغازات والإسهال.

وتابعت: “يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي وخاصة في فترة تفاقمها: التهاب المعدة والتهاب الأمعاء وقرحة المعدة وقرحة الأثني عشري والتهاب البنكرياس ومتلازمة القولون العصبي ومرض كرون وغيرها، استبعاد الفجل من نظامهم الغذائي”.

اقرأ أيضًا:

فوائد الفجل.. محاربة السرطان وتقوية العظام

الفجل يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية

وأشارت إلى احتواء الفجل على كمية كبيرة من الألياف الغذائية (البكتين، الهيميسليلوز، السليلوز) يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكون الغازات، وانتفاخ البطن، واضطرابات البراز، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض الالتهابية في الجهاز الهضمي، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك يحتوي الفجل على مركبات الغلوكوزينولات التي عند تعرضها لمؤثرات ميكانيكية- عملية المضغ مثلا ، تتحلل إلى إيزوثيوسيانات، التي تهيج الغشاء المخاطي المعدي المعوي، ما يسبب آلاما في البطن وغثيانا وتقيؤاً وإسهالاً”.

وأوضحت: “والسبب الآخر للامتناع عن تناول الفجل عند تفاقم أمراض الجهاز الهضمي هو احتوائه على نسبة عالية من الزيوت الطيارة (سلفوكسيدات) التي تحفز إفراز عصير المعدة وحمض الهيدروكلوريك، ما يؤدي إلى تفاقم حالة الشخص الذي يعاني من قرحة المعدة”.