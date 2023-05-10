هيئة الفضاء تؤكد جاهزية الرواد لتنفيذ 14 تجربة بحثية علمية في الجاذبية الصغرى

تواصل – واس:

أكدت الهيئة السعودية للفضاء، جاهزية رواد المملكة للفضاء، لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة والذي استمر لمدة تسعة أشهر.

وأكدت أن رائدي الفضاء قد أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.

إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة

وأضافت أن رائدي الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني سينطلقان لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتهدف المهمة لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

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منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، خلال الرحلة الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء،

الذي يُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.

محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض

وأعلنت الهيئة، إن طاقم الرواد قام بمحاكاة 12 يومًا في الفضاء، حيث نفذت التجارب محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض،

وما يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان.

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كما تدربوا على المعدات والإجراءات اللازمة لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع شركة “أكسيوم سبيس”،

وشركة “سبيس إكس”، في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR) أحد المرافق الخاصة بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا.

وبينت الهيئة أن الرواد تلقوا تدريبات في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية، ضمن برنامج (HERA) لمحاكاة بيئة محطة الفضاء الدولية.

ومن منطلق أهداف المهمة في إلهام الطلاب والمهتمين في علوم الفضاء قدم الرواد عرضًا توعويًا لطلاب برنامج “أكسيوم سبيس” التعليمي،

والإجابة عن أهمية الأبحاث وحياة رواد الفضاء ودور العلوم التكاملية مع تحسين جودة الحياة على الأرض.

وبينت الهيئة أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب الرواد في شهر سبتمبر الماضي على المهارات الاستكشافية في مقر شركة “سبيس إكس”، في هوثورن بولاية كاليفورنيا.

إجراء العديد من البرامج التدريبية

وأشارت إلى أن الرواد تدربوا أيضًا على البرامج والعمليات التشغيلية في المحطة الدولية، بجانب إجراء العديد من البرامج التدريبية في مركز الأبحاث الياباني والأوروبي في شهري يناير وفبراير الماضيين.

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كما نفذوا تدريبات دمج الحمولات الفضائية في شهر مارس 2023م, بالإضافة إلى تدريبات انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، والتدريب،

على مهارات الاتصال في المدار، والتعرف على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء.

وفي وقت سابق، أطلقت الهيئة الفضاء برنامج رواد الفضاء، بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائي،

للمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.