الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الفضاء تؤكد جاهزية الرواد لتنفيذ 14 تجربة بحثية علمية في الجاذبية الصغرى
هؤلاء ممنوعون من أكل الفجل!
عقارات الدولة: إلزام المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام
بنجران.. ضبط 4 أشخاص حولوا أحد المنازل إلى وكر لترويج المخدرات
صندوق النفقة يسلّم 76 مليون ريال لـ 15 ألف مستفيد
خلال 48 ساعة.. تبرعات حملة إغاثة الشعب السوداني تتجاوز 3 ملايين ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هيئة الفضاء تؤكد جاهزية الرواد لتنفيذ 14 تجربة بحثية علمية في الجاذبية الصغرى

هيئة الفضاء تؤكد جاهزية الرواد لتنفيذ 14 تجربة بحثية علمية في الجاذبية الصغرى

هيئة الفضاء تؤكد جاهزية الرواد لتنفيذ 14 تجربة بحثية علمية في الجاذبية الصغرى
٠٢:٤٧:٠٥ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أكدت الهيئة السعودية للفضاء، جاهزية رواد المملكة للفضاء، لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م.

 وأوضحت أن ذلك يأتي بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة والذي استمر لمدة تسعة أشهر.

وأكدت أن رائدي الفضاء قد أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.

إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة

وأضافت أن رائدي الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني سينطلقان لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتهدف المهمة لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

اقرأ أيضًا:

3 أهداف وراء إرسال المملكة “رائدي” فضاء جدد للمحطة الدولية

 منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، خلال الرحلة الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء،

الذي يُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.

محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض

وأعلنت الهيئة، إن طاقم الرواد قام بمحاكاة 12 يومًا في الفضاء، حيث نفذت التجارب محاكاة اختراق الغلاف الجوي للأرض،

وما يصاحبها من تأثير قوى الجاذبية والتسارع، والسحب الثقيل للجاذبية على جسم الإنسان.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء: توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء والوكالة الإيطالية

 كما تدربوا على المعدات والإجراءات اللازمة لإتمام المهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع شركة “أكسيوم سبيس”،

وشركة “سبيس إكس”، في المركز الوطني للتدريب والبحوث الفضائية (NASTAR) أحد المرافق الخاصة بمحاكاة الطيران الحديثة بولاية بنسلفانيا.

وبينت الهيئة أن الرواد تلقوا تدريبات في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية، ضمن برنامج (HERA) لمحاكاة بيئة محطة الفضاء الدولية.

 ومن منطلق أهداف المهمة في إلهام الطلاب والمهتمين في علوم الفضاء قدم الرواد عرضًا توعويًا لطلاب برنامج “أكسيوم سبيس” التعليمي،

والإجابة عن أهمية الأبحاث وحياة رواد الفضاء ودور العلوم التكاملية مع تحسين جودة الحياة على الأرض.

وبينت الهيئة أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب الرواد في شهر سبتمبر الماضي على المهارات الاستكشافية في مقر شركة “سبيس إكس”، في هوثورن بولاية كاليفورنيا.

إجراء العديد من البرامج التدريبية

 وأشارت إلى أن الرواد تدربوا أيضًا على البرامج والعمليات التشغيلية في المحطة الدولية، بجانب إجراء العديد من البرامج التدريبية في مركز الأبحاث الياباني والأوروبي في شهري يناير وفبراير الماضيين.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» والهيئة السعودية للفضاء تُطلقان البرنامج الصيفي «9 رحلات للفضاء»

 كما نفذوا تدريبات دمج الحمولات الفضائية في شهر مارس 2023م, بالإضافة إلى تدريبات انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، والتدريب،

على مهارات الاتصال في المدار، والتعرف على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء.

وفي وقت سابق، أطلقت الهيئة الفضاء برنامج رواد الفضاء، بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائي،

للمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.

الكلمات الدلالية:
14 تجربة بحثية أخبار السعودية الهيئة السعودية للفضاء رواد الفضاء ريانة برناوي علي القرني محطة الفضاء الدولية

مواد ذات صلة

المزيد
بينهم 587 طفلاً.. روسيا تقتل أكثر من ألفي مدني منذ بدء عدوانها على سوريا

بينهم 587 طفلاً.. روسيا تقتل أكثر من ألفي مدني منذ بدء عدوانها على سوريا

٠٣:٤١ م، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠١٦
«العمل» تطلق برنامج «نطاقات المساندة» لمساعدة المنشآت الراغبة في التوسع

«العمل» تطلق برنامج «نطاقات المساندة» لمساعدة المنشآت الراغبة في التوسع

١١:٠٦ م، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠١٦
تعرف على طريقة احتساب محاولات اختبار الرخصة المهنية

تعرف على طريقة احتساب محاولات اختبار الرخصة المهنية

٠٣:٣٧ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
«أرامكو» تُبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري في الأحساء

«أرامكو» تُبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري في الأحساء

١١:٢٦ ص، الخميس، ٣١ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *