تراجع جديد في أسعار النفط .. و”برنت ” يسجل 77 دولارا للبرميل

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سجلت أسعار النفط انخفاضا جديدا في التعاملات المسائية اليوم، بعد ارتفاع دام 3 أيام متواصلة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 77.25 دولار للبرميل.

زيادة العقود الآجلة للخام الأمريكي

في الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 73.71 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل مما سيلعب دورا في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادم إزاء أسعار الفائدة.

سببان وراء خفض التوقعات

وكشف محللون عن سببين وراء خفض تجار النفط لرؤيتهم الصعودية في القطاع وهما المخاوف بشأن الاقتصاد وتوتر القطاع المصرفي الأمريكي، بحسب “الاقتصادية”.

وقالوا إن مصير أسواق النفط خلال الفترة المقبلة مرتبط ببيانات الاقتصاد في الولايات المتحدة ووتيرة التعافي الصيني واجتماع “أوبك +” المقبل في أوائل يونيو المقبل.

في سياق متصل، سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا، في الدقائق الأولى من اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي من الخام.

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إعادة شراء النفط الخام

وفي الوقت نفسه، رصدت توقعات بارتفاع الطلب الموسمي، فيما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي أواخر هذا العام.

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