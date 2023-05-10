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بنجران.. ضبط 4 أشخاص حولوا أحد المنازل إلى وكر لترويج المخدرات

بنجران.. ضبط 4 أشخاص حولوا أحد المنازل إلى وكر لترويج المخدرات

بنجران.. ضبط 4 أشخاص حولوا أحد المنازل إلى وكر لترويج المخدرات
٠٢:١٧:٤٢ م، الأربعاء، ٢٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران على 4 مواطنين لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.

وأوضحت أن المتهمين روجوا لمادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت أنه ضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وأنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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ضبط شخص بمنطقة حائل لترويجه مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدرات.

إضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبارالسعودية القات النيابة ترويج المخدرات حائل ضبط مخالفين مادة الحشيش مكافحة المخدرات نجران

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